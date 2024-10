Inter con gli uomini contati a centrocampo: Barella non al top, Calhanoglu e Mkhitaryan costretti agli straordinari

L'infortunio di Zielinski e gli acciacchi di Asllani riducono le opzioni a disposizione di Inzaghi in mezzo al campo.

Quello che inizia domani sera, allo Stadio Olimpico, sarà un trittico decisamente importante per l'Inter di Simone Inzaghi.

I nerazzurri, infatti, sfideranno Roma e Juventus in campionato, mentre nel mezzo ospiteranno lo Young Boys per provare ad indirizzare il discorso qualificazione in Champions League.

Morale della favola, tre appuntamenti dal peso specifico non indifferente, ma che il tecnico nerazzurro dovrà affrontare ovviando ad una situazione di emergenza per quanto riguarda il pacchetto di centrocampo. Reparto dove i campioni d'Italia in carica rischiano seriamente di avere gli uomini contati.