Inter, e ora chi arriva senza Cabal? Da Mario Hermoso a Ricardo Rodriguez, pro e contro dei candidati

Il colombiano è andato alla Juventus e ora l'Inter è costretta a riaggiornarsi nella caccia a un vice-Bastoni: i nomi sul tavolo.

Juan Cabal è ormai sfumato. Oggi effettuerà le visite mediche con la Juventus e diventerà un nuovo giocatore bianconero, il tutto mentre l'Inter era ormai convinta di essere arrivata a un passo dal suo acquisto dal Verona.

E così, la caccia al famoso "braccetto", ovvero a un calciatore capace di giostrare più defilato in difesa, continua. Lo ha annunciato il direttore sportivo Piero Ausilio e lo ha ribadito Simone Inzaghi: il primo obiettivo dell'Inter è questo, trovare un vice-Bastoni. E questo rimane anche dopo il sorpasso della Juve nella corsa al colombiano.

Già, ma ora chi arriverà? I nomi avanzati nelle ultime settimane non sono pochi, ma non si sono registrati affondi veri: l'unico, appunto, è stato per Cabal, prima che la Juventus mettesse la freccia.

Un disguido, quello avvenuto nelle ultime ore, che obbligherà l'Inter a tornare sul mercato per regalare a Inzaghi il mancino di cui il tecnico necessita.