Inter-Chelsea 1-1 pagelle e tabellino: Thuram spacca la porta, i Blues pareggiano all'ultimo minuto

Sommer para tutto, il Chelsea colpisce un palo nella ripresa. Il precampionato è finito, ora via alla nuova stagione ufficiale.

Marcus Thuram non basta per regalare all'Inter l'ultima vittoria del pre-campionato, in attesa di scendere in campo in Serie A il prossimo 17 agosto con l'esordio contro il Genoa. A Stamford Bridge, casa del Chelsea, la squadra nerazzurra stava per avere la meglio sul team locale, anch'esso pronto ad esordire in Premier League per l'annata 2024/2025: al 90', all'ultimo minuto, il pareggio di Ugochukwu con un gran destro.

Buona prova dell'Inter, che ha sfruttato in maniera cinica le poche occasioni avute, riuscendo a mantenere la porta inviolata in virtù delle ottime parate di Sommer, specialmente sulla deviazione sotto porta di Guiu nel primo tempo e sulla rovesciata di Nkunku nella ripresa.

L'Inter anche fortunata, visto il parlo colpito da Colwill da pochi passi. Un pari che chiude la stagione estiva delle amichevoli: da ora si penserà alla lunga annata tra Serie, Champions League e Coppa Italia.