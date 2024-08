Inter in Champions 2024/25, quali partite in casa e quali in trasferta? La lista a San Siro e fuori, date e calendario

L'Inter non affronterà tutte le squadre sia in casa che in trasferta nella nuova Champions: il regolamento del torneo 24/2025.

No, quella 2024/2025 non è una Champions League come le altre. I tifosi che hanno imparato a vivere il massimo torneo nell'ultimo trentennio si ritrovano davanti una competizione con un solo girone rispetto agli altri otto, in cui ogni squadra qualificata giocherà contro altre otto.

Come ovvio, dunque, anche l'Inter sfiderà otto squadre nel girone di Champions, nel tentativo di arrivare tra le prime otto della classifica ed ottenere così la qualificazione agli ottavi. Se dovesse classificarsi tra il nono e il 24esimo giocherà i playoff, mentre dal 25esimo al 36esimo sarà costretta a lasciare l'Europa almeno fino al 2025/2026.

Con otto partite da disputare, solamente quattro saranno a San Siro, mentre le altre si giocheranno in trasferta. In questa Champions, dunque, le squadre non verranno affrontare sia all'andata che al ritorno in entrambi gli stadi, ma solamente in uno.