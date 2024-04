Inter, bus scoperto se vince il Derby contro il Milan? Il piano per l'eventuale festa Scudetto a Milano

I tifosi dell'Inter sono pronti a festeggiare il titolo di Campioni d'Italia, che potrebbe arrivare il 22 aprile dopo il Derby contro il Milan.

I pareggi di Inter e Milan nel 32esimo turno hanno mantenuto la possibilità di uno Scudetto matematico al termine del Derby. Se la squadra di Inzaghi supererà i cugini nell'atteso big match stracittadino del 22 aprile, arriverà di fatto la matematica del titolo 2023/2024.

Attenzione massima da parte delle autorità milanesi per la partita, delicatissima dal punto di vista sportivo ma soprattutto cittadino. Una vittoria dell'Inter porterebbe allo Scudetto e alla festa dei propri tifosi in città.

Come di consueto è previsto il bus scoperto per le vie della città, in questo caso Milano, così che i tifosi possano festeggiare la vittoria dello Scudetto. Ma l'eventuale successo dell'Inter non portebbe all'immediato giro da parte dei giocatori per le vie del comune.