Inter-Bayern, ci sono i supplementari o i rigori? Cosa succede in caso di parità al 90' tra andata e ritorno

Cosa succede a San Siro in caso di vittoria del Bayern sull'Inter con il minimo scarto? Cosa dice il regolamento della Champions League.

L'Inter è a un passo dalle semifinali di Champions League, il Bayern spera ancora. E del resto il 2-1 ottenuto dai nerazzurri nella gara d'andata dell'Allianz Arena, risultato minimo, non autorizza nessuno a dormire sonni tranquilli.

L'Inter ha a disposizione due risultati su tre per entrare tra le prime quattro d'Europa per la seconda volta nelle ultime tre edizioni; il Bayern, al contrario, deve assolutamente vincere per passare al prossimo turno oppure solo per prolungare la gara di ritorno oltre il 90'.

Cosa accadrebbe dunque se mercoledì sera il Bayern si imponesse per 1-0, o per 2-1, o per 3-2? Ci sarebbero i tempi supplementari, si andrebbe ai calci di rigore o a passare il turno sarebbe direttamente una delle due formazioni?