Inter-Bayern dove vederla: Sky, NOW, TV8 o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Inter vs Bayern Monaco

L'Inter vuole blindare il discorso semifinali dopo il 2-1 dell'andata, ma il Bayern vuole l'impresa: dove vedere la partita in tv e streaming.

Missione qualificazione. L'Inter affronta il Bayern nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League con l'obiettivo di blindare il discorso semifinali ben avviato con il trionfo dell'andata a Monaco di Baviera.

Martedì 8 marzo gli uomini di Simone Inzaghi si sono imposti per 2-1 all'Allianz Arena grazie alle reti di Lautaro Martinez e Frattesi. E ora possono permettersi due risultati su tre per passare il turno e approdare dopo due anni in semifinale di Champions League.

L'Inter passerebbe con un'altra vittoria e con un pareggio, mentre in caso di vittoria del Bayern con un punteggio minimo (0-1, 1-2, 2-3 eccetera) la gara di ritorno proseguirebbe con i tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore. Con un successo bavarese con più di una rete di scarto, ad andare avanti sarebbe proprio la squadra di Kompany.

