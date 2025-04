Inter-Barcellona e Barcellona-Inter saranno in chiaro e gratis: da TV8 alla Rai, cosa dice la normativa AgCom

Inter vs Barcellona

Barcellona vs Inter

Le due semifinali di Champions League sono considerate eventi "di particolare rilevanza per la società". E dunque verranno trasmesse anche in chiaro.

Di nuovo un'italiana in semifinale di Champions League. L'ultima volta era accaduto due anni fa, quando le italiane in realtà erano due: sempre l'Inter e poi il Milan, che diedero vita a un doppio derby rimasto nella storia della competizione.

Stavolta niente stracittadina milanese: la formazione di Simone Inzaghi affronterà il Barcellona dopo aver eliminato il Bayern. Poco cambia, da un certo punto di vista: si tratterà di nuovo di un cosiddetto evento "di particolare rilevanza per la società".

Ciò, al netto di una conferma e di un'ufficializzazione che arriveranno solo in un secondo momento, avrà delle ripercussioni anche sulla questione dei diritti televisivi. In che senso? Nel senso che le due partite tra Inter e Barcellona verranno trasmesse in chiaro.