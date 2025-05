Inter-Barcellona, Flick contro l'arbitraggio di Marciniak: "Mi rattrista"

L'allenatore del Barcellona non è soddisfatto dall'arbitraggio di Marciniak: le parole al termine della partita persa contro l'Inter.

Hansi Flick non ci sta al termine di Inter-Barcellona. La partita leggendaria, arrivata al termine di un'altro epico scontro in terra catalana, non è state esente da polemiche tra primo tempo, ripresa e supplementari, tanto che il tecnico del teal catalano sconfitto per 4-3 non intende stare in silenzio.

A caldo, dalla pancia di San Siro in seguito alla sconfitta per 4-3 che ha sancito l'eliminazione del suo Barcellona, Flick ha voluto dire la sua sull'arbitraggio di Marciniak, verso il quale il Barcellona era già in allarme.

"Non voglio parlare troppo dell'arbotro, ma ogni decisione su episodi dubbi presa dall'arbitro, alla fine è stata a favore dell'Inter" si è lamentato Flick dopo Inter-Barcellona 4-3. "Questo mi rattrista".