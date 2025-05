Inter-Barcellona 0-0, 1-1 e 2-2, i nerazzurri vanno in finale? Come funziona coi goal in trasferta in Champions League Champions League Inter vs Barcellona Inter Barcellona

La semifinale d'andata giocata in Catalogna è finita 3-3: all'Inter basta anche un pareggio senza reti per andare in finale? Il regolamento.