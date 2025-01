Inter-Atalanta, ci sono i supplementari o si va direttamente ai rigori? Il regolamento della Supercoppa Italiana in caso di parità al 90'

Inter vs Atalanta

Inter e Atalanta si giocano l'accesso alla finale della Supercoppa Italiana di lunedì: ma cosa succede in caso di pareggio al termine dei 90 minuti?

Inter e Atalanta in campo per la prima delle due semifinali della Supercoppa Italiana: la squadra di Simone Inzaghi e quella di Gian Piero Gasperini si giocano l'accesso alla finale della competizione, in programma lunedì 6 gennaio.

A Riyadh (calcio d'inizio alle ore 20 italiane, le 22 orario locale) si gioca in gara secca: la squadra vincente affronterà in finale la vincente di Juventus-Milan, la seconda semifinale, che si giocherà nella stessa città venerdì 3 gennaio, mentre la perdente abbandonerà la competizione e dovrà rientrare anzitempo in Italia.

Ma cosa succederà invece se Inter e Atalanta chiuderanno su un qualsiasi punteggio di parità al termine dei 90 minuti regolamentari? La partita proseguirà con i tempi supplementari o si andrà direttamente ai calci di rigore?

Di seguito ogni delucidazione sul funzionamento della Supercoppa Italiana e sul suo regolamento.