Inter-Atalanta 4-0, pagelle e tabellino: Thuram porta i nerazzurri in cima alla classifica

Inter vs Atalanta

La doppietta di Thuram, l'eurogoal di Barella e l'autorete di Djimsiti regano i tre punti alla squadra di Inzaghi, che sale in vetta.

L'Inter di Simone Inzaghi non ha pietà contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, vincendo per 4-0 a San Siro nel match valido per la 3a giornata di Serie A.

La gara prende subito una direzione ben chiara: dopo appena 3 minuti, i nerazzurri trovano il vantaggio grazie alla sfortunata deviazione di Djimsiti che, dopo una conclusione di Thuram, manda involontariamente verso la propria porta. Al decimo raddoppiano i padroni di casa grazie ad un eurogoal di Barella: sugli sviluppi di una rimessa laterale, la palla arriva al limite dell'area dove il 23 la colpisce al volo indirizzandola verso l'incrocio dei pali di destra.

Ad inizio ripresa Thuram chiude subito i conti, arrivando più veloce di tutti su un pallone vacante all'interno dell'area di rigore. A chiudere i conti è sempre il numero 9, che trova la doppietta personale su assist di Mkhitaryan.