Inter-Atalanta dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Inter vs Atalanta

Inter di nuovo di scena a San Siro contro l'Atalanta nel 3° turno di Serie A: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Quattro punti conquistati nelle prime due giornate di Serie A per l'Inter, attesa dall'incrocio contro l'Atalanta in quel di San Siro.

I campioni d'Italia hanno battuto il Lecce dopo aver pareggiato sul campo del Genoa all'esordio: Darmian e Calhanoglu hanno spezzato la resistenza dei salentini.

'Dea' reduce invece dal k.o. subìto in rimonta dal Torino: illusoria la rete di Retegui, cancellata dalla gemma di Ilic e dal tap-in di Adams. Anche i bergamaschi hanno superato il Lecce (con un perentorio 0-4), nel corso della prima giornata.

Di seguito tutte le informazioni per rimanere aggiornati su Inter-Atalanta: dalle formazioni scelte dagli allenatori alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.