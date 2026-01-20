Inter-Arsenal 1-3, pagelle e tabellino: Gabriel Jesus è letale, Saka imprendibile, Thuram e Lautaro non incidono

Non sarà forse una delle serate più indimenticabili nella storia dell’Inter, ma i nerazzurri hanno messo in mostra un’ottima prestazione contro l’Arsenal, uscendo comunque sconfitti per 3-1.
I Gunners fanno capire fin da subito di non essere venuti a Milano in gita scolastica, attaccando con foga già dal primo minuto e arrivando addirittura a concludere direttamente da calcio d’inizio.
Il match si sblocca al 10’, quando Gabriel Jesus legge perfettamente una conclusione deviata in area da Timber e, tutto solo, firma il goal, mantenuto in gioco da Luis Henrique, colpevole di non essersi allineato con la linea difensiva.
L’Inter non ci sta e risponde subito, trovando il pari grazie a un destro angolato dal limite dell’area di Sucic, imprendibile per Raya e indirizzato verso l’incrocio dei pali. I nerazzurri hanno l’opportunità di completare la rimonta, ma Sucic spreca una ghiottissima occasione.
Al 31’ è l’Arsenal a tornare avanti, sfruttando una delle sue specialità: i calci piazzati. Un corner dalla destra viene deviato verso il centro dell’area, dove Gabriel Jesus firma la doppietta a pochi passi dalla porta. Nonostante una prova discreta e alcune buone occasioni non concretizzate, l’Inter va così al riposo in svantaggio di una rete.
In avvio di ripresa i ritmi calano leggermente, ma le occasioni non mancano da entrambe le parti: Trossard sfiora il gol con un tiro al volo che termina fuori, poi Thuram calcia centralmente contro Raya, mentre Bastoni mantiene l’Inter in partita con una grande chiusura in scivolata su Saka.
Chivu prova a stravolgere la squadra con i cambi, schierando tre punte, ma la formazione di Arteta trova il 3-1 definitivo grazie a un contropiede finalizzato da Gyokeres con un destro preciso da fuori area.