Inter-Arsenal 1-3, pagelle e tabellino: Gabriel Jesus è letale, Saka imprendibile, Thuram e Lautaro non incidono

Schierato a sorpresa dal primo minuto e preferito a un profilo d’esperienza come Mkhitaryan, Sucic (6.5) illumina San Siro con un goal che difficilmente dimenticherà: uno splendido destro da fuori area che si insacca all’incrocio dei pali. Mezzo punto in meno per l’indecisione sul contropiede in occasione dell’1-1, che avrebbe potuto gestire meglio e che avrebbe potuto portare l’Inter in vantaggio, e per aver calato drasticamente i ritmi sul finale di partita.

Lautaro (5.5) sembrava destinato a ritrovare confidenza con il goal in un big match: parte bene, si muove tra le linee come un trequartista, ma lentamente esce dal match, costringendo Chivu a sostituirlo all’ora di gioco.

Al suo posto, la freschezza di Pio Esposito (6.5) dimostra che il ragazzo ha tutte le carte in regola per farcela: dopo pochi minuti sfiora subito la rete, andando a centimetri dal palo, e vince numerosi duelli con Mosquera, tanto da costringere Arteta a inserire Gabriel per modificare la marcatura su di lui.

Infine, Luis Henrique (5) appare il vero punto debole della squadra: la corsa non manca, ma in fase difensiva è troppo acerbo (ingenuo in occasione della prima rete), mentre davanti non riesce praticamente mai a incidere.

VOTI INTER (3-5-2): Sommer 5.5; Akanji 6, Acerbi 6, Bastoni 5.5; Luis Henrique 5 (83' Diouf sv), Barella 6 (63' Frattesi 6), Zielinski 6 (83' Bonny sv), Sucic 6.5, Dimarco 6.5; Thuram 5.5, Lautaro 5.5 (63' Pio Esposito 6.5). All. Chivu.