Inter alle prese col calendario intasato, chi gioca a Bologna: le scelte di Inzaghi per la sfida di Pasqua

L’Inter torna subito in campo: tra Bologna e Milan turnover obbligatorio per Inzaghi che è chiamato a centellinare le energie.

Qualche ora di meritata gioia per avere ottenuto il pass per la semifinale di Champions League dopo aver eliminato il Bayern Monaco, poi subito il ritorno in campo.

Una fatica fisica e ovviamente mentale: l’Inter non ha tempo per riposare, visto che già domenica sarà di scena al Dall’Ara contro il Bologna. Una sfida delicata e da non fallire per la corsa tricolore, visto che il Napoli non molla la presa e resta in scia a -3.

Simone Inzaghi, però, dovrà per forza di cose ruotare qualche uomo: la stanchezza psicofisica dopo una gara intensa come quella contro il Bayern si fa sentire e gli impegni non mancano di certo ai nerazzurri, che mercoledì 23 aprile dovranno affrontare il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

L'articolo prosegue qui sotto

Normale dunque provare a dosare le forze e a gestire gli uomini. Ma chi giocherà contro il Bologna?