Inter al lavoro per il nuovo stadio, Marotta: “Genererà nuovi ricavi ed è già accaduto qualcosa di storico”

Il presidente dell’Inter si sofferma sulla necessità di un nuovo stadio: “E’ un asset strategico e lo immagino a San Siro”.

Un nuovo stadio che sia moderno e funzionale e che possa generare più ricavi del Giuseppe Meazza.

E’ questo da tempo uno dei grandi obiettivi dell’Inter e, dopo anni di discussioni, la volontà del club è quella di dare un’accelerata decisiva.

Nella giornata di martedì è andato in scena a Roma un incontro che ha avuto per protagonisti delegazioni della società nerazzurra e del Milan, delle due proprietà dei club, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il soprintendente per Milano Emanuela Carpani, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, alla presenza di Ministro dello Sport Andrea Abodi.

Una riunione importante dalla quale è emersa l’idea sempre più concreta di costruire un nuovo stadio sempre in zona San Siro, accanto al Meazza.

Una soluzione che, a differenza di qualche tempo fa, adesso sembra diventata praticabile.

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, parlando ai microfoni di ‘Sky’, ha commentato la nuova situazione che si è venuta a creare.