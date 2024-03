Inter-Genoa 2-1, cronaca, tabellino e voti: Asllani e Sanchez di misura, la capolista vola a +15 sulla Juventus

L'Inter continua a volare verso lo Scudetto 2024 dopo l'ennesima vittoria: il Genoa combatte e segna con Vasquez, ma la rete rossoblù non basta.

Stavolta l'Inter non ha dominato in lungo e in largo come nelle precedenti partite, ma ottiene comunque i tre punti. Per Inzaghi basta e avanza il 2-1 contro il Genoa, considerando come il team nerazzurro sia ora a +15 sulla Juventus, oramai diretto verso lo Scudetto della seconda stella.

Doppiamente in vantaggio con Asllani e Alexis Sanchez (quest'ultimo in rete dopo il rigore delle polemiche assegnato per il contatto Barella-Frendrup), l'Inter ha visto il Genoa di Gilardino riaprire la partita con Vasquez.

Se Juventus e Milan continuano a cadere, l'Inter vince il 23esimo incontro di Serie A e si avvicina al titolo 2023-2024. Buon match da parte del Genoa, che esce sconfitto da San Siro ma con ottime sensazioni in vista del proseguo dell'annata: prima del vantaggio di Asllani il team ligure ha avuto una grande chance di passare in vantaggio con Retegui, fermato però da Sommer.