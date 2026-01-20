Insulti omofobi contro Borja Iglesias: i tifosi si dipingono le unghie di celeste

Non c'è dubbio alcuno. L'ambiente calcistico mondiale è uno di quelli in cui mascolinità tossica e omofobia sono ancora ampiamente presenti, tanto che i coming out si contano sulle dita di una mano. Nonostante ci siano alcune eccezioni, cori e commenti social sono sempre gli stessi di anni fa, con pochi passi in avanti fatti nel rispetto di tutte le identità di genere.

Il nuovo capitolo arriva dalla Spagna, dove l'attaccante del Celta Vigo, Borja Iglesias, è stato subissato di insulti omofobi, sia sui social che nella vita reale, per essersi disegnato le unghie di bianco e celeste, i colori del suo club, insieme al disegno di un panda, ovvero il suo soprannome. Apriti cielo.

Borja Iglesias, schierato contro le discriminazioni legate al genere e all’identità sessuale, da anni viene colpito da cori e commenti omofobi: l'urlo "fro***" risuona spesso durante le partite del Celta. In un filmato andato online negli ultimi giorni si sente dire lo stesso a un tifoso del Siviglia: per questo motivo il club di Vigo ha scelto di intraprendere diverse iniziative a sostegno del suo attaccante.