"Mi piace molto la tifoseria", l'ex capitano del Napoli si sbilancia sul suo futuro dopo l'MLS.

Da quando ha lasciato l'Italia del calcio, Lorenzo Insigne è diventato sin da subito un'icona del Toronto, raccogliendo simbolicamente l'eredità, a distanza di anni, di Sebastian Giovinco.

In Canada, e calcisticamente in MLS, l'ex capitano del Napoli si trova bene, ma non è detto che non ci sia spazio per una nuova esperienza.

Ecco, proprio questa potrebbe essere "esotica": un tuffo nel passato che lega la sua figura a quella di Diego Armando Maradona.