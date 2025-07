Insigne alla Lazio con Sarri? "Sarebbe un piacere e un onore tornare a lavorare col mister"

L'attaccante ha voglia di calcio europeo dopo la parentesi al Toronto: "La priorità è rimanere qui. Mercato? Non so nulla".

Da qualche giorno è uno svincolato di lusso dopo aver risolto il contratto che lo legava al Toronto: ora è tempo di vacanze per Lorenzo Insigne, in attesa di novità che definiscano il suo futuro lavorativo.

L'ex capitano del Napoli è atterrato ieri mattina a Fiumicino e, ai microfoni de 'Il Messaggero', ha parlato della possibilità di lavorare nuovamente col suo mentore Maurizio Sarri, da poco tornato sulla panchina della Lazio.

Il club capitolino ha però il mercato bloccato e, al momento, la reunion non è possibile: non sono da escludere, però, altre soluzioni che consentirebbero a Insigne di tornare con effetto immediato nel calcio europeo e magari in Serie A.