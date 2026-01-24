Inizio deludente per Sesko al Manchester United: a Carrick il compito di rilanciarlo

Sebbene sarebbe stato naturale per Carrick congratularsi con i migliori in campo dopo il derby, come Mbeumo e Bruno Fernandes, invece ha cercato Sesko al termine della partita, mettendogli un braccio intorno alle spalle. Sembrava dirgli di non preoccuparsi, che presto sarebbe entrato a far parte di questo progetto e avrebbe partecipato ad altre clamorose vittorie all'Old Trafford.

E quando è stato fatto notare a Carrick che Sesko non era riuscito a sfruttare lo slancio acquisito nelle due partite precedenti, l'allenatore ha subito chiarito la situazione. "Non credo che si tratti di una perdita di slancio. La settimana scorsa la squadra ha affrontato la partita in un certo modo. Penso che Ben sia in una buona posizione, si è allenato molto bene. Ovviamente stiamo lavorando con lui e cercando di migliorarlo il più possibile.

Sono rimasto davvero impressionato dal modo in cui si è allenato, dalla sua precisione sotto porta e dal suo approccio. Non vedo altro che la volontà di andare avanti e di usare ciò che ha fatto nell'ultimo mese come trampolino di lancio per restare qui a lungo".