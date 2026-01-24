Inizio deludente per Sesko al Manchester United: a Carrick il compito di rilanciarlo

La prima partita di Michael Carrick alla guida del Manchester United ha rappresentato un evento euforico, vista la vittoria schiacciante nel derby contro il Manchester City. Un successo che ha fatto sorridere tutti i presenti all'Old Trafford. Beh, quasi tutti. Benjamin Sesko non è sceso in campo e la cosa non ha fatto che sollevare interrogativi sul suo posto nelle gerarchie del suo nuovo allenatore in vista della seconda parte della stagione.
Sesko ha attraversato un periodo difficile da quando è arrivato allo United, a fronte di un trasferimento dall'RB Lipsia da 74 milioni di sterline (85 milioni di euro), faticando ad adattarsi al ritmo della Premier League , prima che un infortunio lo costringesse ai box. Stava appena iniziando a trovare la forma sotto la guida dell'allenatore ad interim Darren Fletcher, segnando tre volte nelle partite contro Burnley e Brighton, ma invece di essere chiamato a fare il passo successivo nel derby, è stato escluso dalla formazione titolare perché Carrick ha preferito schierare Bryan Mbeumo come centravanti piuttosto che come ala, come aveva fatto il suo predecessore Ruben Amorim. E quando Mbeumo è uscito, Carrick ha preferito Matheus Cunha allo sloveno.
Questo non dice molto sulla fiducia del nuovo allenatore in Sesko. Tuttavia, il trattamento attento riservato da Carrick all'attaccante suggerisce un grande cambiamento rispetto al recente passato, ma potrebbe essere la chiave per ottenere il massimo da lui...