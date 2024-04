Iñigo Martinez scende dall'auto e minaccia un ragazzino: "È l'ultima volta che mi chiami stupido!"

Il difensore del Barcellona ha perso la testa con un giovane tifoso: l'episodio è stato immortalato in un video che sta facendo il giro dei social.

Il Barcellona ha battuto 1-0 il Las Palmas il sabato di Pasqua e si prepara ad affrontare il PSG nei quarti di finale di Champions League. Ma l'atmosfera, in Catalogna, rimane sempre piuttosto tesa. E non soltanto a causa dell'addio, già annunciato, di Xavi.

Il protagonista, nella mattinata di lunedì, è stato Iñigo Martinez. Non in campo, dove peraltro sabato ha giocato per tutti i 90 minuti in coppia con il giovanissimo Pau Cubarsí, quanto fuori, all'esterno del centro sportivo blaugrana.

L'ex difensore dell'Athletic, arrivato al Barcellona nell'estate del 2023, se l'è infatti presa con un paio di ragazzini, al punto da minacciare di aggredirli fisicamente.