Inghilterra-Svizzera dove vederla: Sky, NOW, DAZN, Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Inghilterra-Svizzera è il terzo quarto di finale di Euro 2024: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della sfida.

Un appuntamento a cui avrebbe potuto presenziare l'Italia, sconfitta nel peggiore dei modi agli ottavi: a sfidare l'Inghilterra, ai quarti di Euro 2024, sarà invece la Svizzera.

Detto degli elvetici, carnefici degli irriconoscibili azzurri, è giusto spendere una parola anche per Bellingham e compagni, a un passo dall'eliminazione per mano della Slovacchia: la magia in rovesciata della stella del Real Madrid ha prolungato il match oltre i tempi regolamentari, mentre l'incornata di Kane al primo minuto dei supplementari ha regalato a Southgate un successo ormai quasi insperato.

La vincente di questo confronto sfiderà in semifinale una tra Olanda e Turchia.

Di seguito tutte le info per rimanere aggiornati su Inghilterra-Svizzera: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere alla gara in diretta tv e streaming.