Inghilterra-Svizzera 6-4 dcr, pagelle e tabellino: la nazionale di Southgate vola in semifinale

Il quarto giocato a Dusseldorf si risolve ai calci di rigore: Pickford para quello di Akanji, poi Alexander-Arnold realizza quello decisivo.

L'Inghilterra sfata il tabù dei calci di rigore, piega un'onorevole Svizzera e vola in semifinale a Euro 2024 dove affronterà una tra Olanda e Turchia.

La prima frazione di gioco scivola via sul filo del grande equilibrio. Ad una buona partenza di marca elvetica, segue una graduale crescita da parte degli inglesi che prendono il controllo del campo pur senza creare grossi pericoli dalle parti di Sommer.

Copione che sembra ripetersi, in fotocopia, anche per larghi tratti del secondo tempo, ma nell'ultimo quarto d'ora di gioco la sfida di Dusseldorf si accente all'improvviso: ad un quarto d'ora dal traguardo è la zampata di Embolo ad aprire una breccia nel muro inglese. La nazionale di Southgate ha però il merito di rimanere aggrappata alla partita e il mancino in buca d'angolo di Xhaka prolunga la contesa ai tempi supplementari.

Il primo segmento di extratime viene animato dal bolide di Rice, disinnescato dalla grande parata di Sommer, attento poi anche sul seguente mancino di Bellingham. Negli ultimi quindici minuti è la Svizzera a ringhiare, con Shaqiri che, a pochi minuti dal triplice fischio, centra l'incrocio dei pali direttamente dalla bandierina. Un brivido che però non sblocca lo stallo. Si va dunque ai calci di rigore: