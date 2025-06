Inghilterra-Olanda Under 21 dove vederla: Rai o UEFA.tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Inghilterra U21 vs Olanda U21

Inghilterra e Olanda si contendono un posto alla finale degli Europei Under 21: dove vedere il match in tv e streaming e le formazioni della sfida.

Gli Europei Under 21 entrano nelle fasi finali, con quattro squadre rimaste a contendersi il titolo di campione d'Europa.

I primi a conquistare il pass per le semifinali sono state l'Inghilterra e l'Olanda, grazie ai rispettivi successi sui pari età di Spagna e Portogallo.

In particolar modo importante è stata l'impresa degli Orange, capaci di superare i quarti di finale grazie all'1-0 contro i lusitani nonostante l'inferiorità numerica per oltre 70 minuti.

In questo articolo tutte le informazioni sulla semifinale tra Inghilterra e Olanda Under 21: dove vedere il match in tv e streaming e le formazioni scelte dagli allenatori.