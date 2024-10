Inghilterra-Grecia, giocatori emozionati prima della partita: il ricordo di Baldock commuove Wembley

Il 31enne giocatore del Panathinaikos, Baldock, è morto ad Atene il giorno prima della partita: greci e inglesi commossi.

Inghilterra-Grecia è la gara di George Baldock. Tristemente scomparso ad appena 31 anni, il difensore ellenico ha fatto parte della rappresentativa negli ultimi due anni.

Nonostante non fosse stato convocato per la gara di Nations League del 10 ottobre, era comunque uno dei giocatori nel giro della Nazionale, con dodici partite nell'ultimo biennio. Insomma, non proprio uno sconosciuto tra i ragazzi scelti dai ct, in particolare Poyet, a cui sono seguiti Papadopoulos prima e Jovanovic ora.

Sotto shock, i greci sono scesi in campo a Wembley contro l'Inghilterra in un clima surreale. Non solo compagni di squadra, ma amici che hanno condiviso lo spogliatoio in questi anni: sul terreno di gioco per far sì, come spesso accade, che lo spettacolo vada avanti sempre e comunque.

Baldock era appena sbarcato in Grecia per giocare con il Panathinaikos, proprio dopo aver giocato per ben sette anni nello Sheffield. Molti tifosi di Wembley, dunque, lo conoscevano benissimo.