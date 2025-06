Inghilterra-Germania Under 21: DAZN, Rai, Sky o Uefa.tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Inghilterra U21 vs Germania U21

Inghilterra e Germania si sfidano nella finale dell’Europeo Under 21: formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Novanta minuti che mettono in palio il titolo di campione d’Europa Under 21. Inghilterra e Germania si sfidano nell’atto finale della competizione che si disputa al National Football Stadium di Bratislava, in Slovacchia.

L’Inghilterra ha raggiunto la finale dopo aver battuto la Spagna ai quarti di finale e l’Olanda in semifinale: gli inglesi puntano a diventare la prima squadra ad aggiudicarsi due edizioni del torneo consecutive dopo la Spagna (2011 e 2013). La Germania invece ha superato l’Italia ai quarti e la Francia in semifinale.

Tutte le info su Inghilterra-Germania Under 21: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.