Inghilterra-Albania dove vederla: DAZN, Sky, NOW o UEFA.tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Inghilterra vs Albania

L'Inghilterra disputa la sua prima gara di qualificazione verso i Mondiali 2026: dove vedere il match in tv e streaming e le formazioni dell'incontro.

Inizia il cammino dell'Inghilterra verso i Mondiali 2026: la prima gara delle qualificazioni vedrà la squadra allenata da Thomas Tuchel ospitare l'Albania a Wembley.

Proprio il neo ct, dopo aver preso il posto di Lee Carsley, farà il suo esordio sulla panchina inglese.

L'ex tecnico del Bayern Monaco arriva sulla panchina britannica dopo quattro anni di alti e bassi, con l'eliminazione ai quarti di finale del Mondiale 2022 e dopo le due finali perse degli Europei 2020 e 2024 con Gareth Southgate.

Ad attendere i 'Tre Leoni' c'è l'Albania, squadra da non sottovalutare e che gioca un buon calcio.

Di seguito tutto ciò che serve sapere per rimanere aggiornati su Inghilterra-Albania: dalle formazioni scelte dai due commissari tecnici alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.