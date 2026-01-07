Nel giro di un girone, anzi poco meno considerando le 17 partite giocate, Nicolò Zaniolo sta vivendo la miglior stagione della sua carriera. Dopo aver aspettato anni tra Atalanta, Fiorentina e Galatasaray per tornare splendente come ai tempi della Roma, il giocatore figlio d'arte ha trovato la giusta piazza per mostrare in maniera continuativa le sue doti e nessuna polemica. Ora, però, c'è un infortunio da valutare.

Nel secondo tempo di Torino-Udinese, in cui ha trovato il quinto goal stagionale, Zaniolo è uscito dal campo dolorante, tanto che subito dopo si è accomodato in panchina con una fasciatura sul ginocchio. Non sembra esserci

preoccupazione in casa bianconera, ma le sue condizioni dovranno comunque essere valutate in vista delle prossime gare dell'Udinese.

Considerando la gara ravvicinata contro il Pisa, fondamentale per avvicinare il settimo posto, Zaniolo potrebbe probabilmente riposare o al massimo partire dalla panchina, ma non è detto che in seguito agli esami di giovedì possa comunque essere confermato come titolare.