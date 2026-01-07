Pubblicità
Zaniolo Torino Udinese Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Zaniolo sta vivendo la miglior stagione della carriera, ma c'è un infortunio da valutare: fasciatura sul ginocchio

L'Udinese non sembra preoccupata per l'infortunio di Zaniolo, ma le sue condizioni sono comunque da valutare. Domenica i bianconeri sfideranno il Pisa in un match fondamentale per il settimo posto.

Nel giro di un girone, anzi poco meno considerando le 17 partite giocate, Nicolò Zaniolo sta vivendo la miglior stagione della sua carriera. Dopo aver aspettato anni tra Atalanta, Fiorentina e Galatasaray per tornare splendente come ai tempi della Roma, il giocatore figlio d'arte ha trovato la giusta piazza per mostrare in maniera continuativa le sue doti e nessuna polemica. Ora, però, c'è un infortunio da valutare.

Nel secondo tempo di Torino-Udinese, in cui ha trovato il quinto goal stagionale, Zaniolo è uscito dal campo dolorante, tanto che subito dopo si è accomodato in panchina con una fasciatura sul ginocchio. Non sembra esserci
preoccupazione in casa bianconera, ma le sue condizioni dovranno comunque essere valutate in vista delle prossime gare dell'Udinese.

Considerando la gara ravvicinata contro il Pisa, fondamentale per avvicinare il settimo posto, Zaniolo potrebbe probabilmente riposare o al massimo partire dalla panchina, ma non è detto che in seguito agli esami di giovedì possa comunque essere confermato come titolare.

  • RECORD VICINO

    Zaniolo sta per raggiungere il massimo numero di goal mai ottenuto in carriera, ovvero quello dell'annata 2019/2020. Sei anni fa, infatti, il giocatore italiano concluse il campionato con sei reti, uno solo in più rispetto all'attuale. 

    La netta differenza è il numero di partite giocate da Zaniolo, 17 fin qui e 26 in occasione della già citata stagione in maglia Roma. A fine stagione raggiunse quota otto nelle varie competizioni a fronte di ben 33 gare (saranno 8 in 42 anche nel 21/22), mentre attualmente è a 6 in 19 visto un goal segnato anche in Coppa Italia.

