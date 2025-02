Sul punteggio di 0-0, Vitinha è stato costretto al cambio: il problema fisico dell'ex giocatore del Marsiglia è di natura muscolare.

Altro problema di natura fisica per Vitinha. Non il primo in una stagione che ha già visto l'attaccante del Genoa costretto a fermarsi per diverse settimane.

Il portoghese è stato costretto al cambio nel secondo tempo del posticipo tra la propria squadra e il Venezia, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0: un guaio muscolare lo ha mandato ko, privando Vieira di un elemento offensivo.

Ma che cosa si è fatto nello specifico Vitinha? Le sue condizioni.