Nuovo infortunio per Vitinha: le condizioni dell'attaccante del Genoa, quando torna e i tempi di recupero

Vitinha, vittima di un infortunio muscolare durante Lecce-Genoa, si ritrova di nuovo ai box: distrazione di lieve entità al flessore destro.

Continua la stagione sfortunata di Vitinha che è costretto nuovamente a fermarsi per un problema muscolare. L'attaccante del Genoa si è infortunato nell'ultima partita di campionato a Lecce.

Vitinha è uscito al minuto 70 del match con il Lecce per il problema muscolare e ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di lieve entità. Inizialmente si temeva uno stop piuttosto lungo per il giocatore, che comunque non sarà a disposizione di Patrick Vieira per alcune partite.

Il classe 2000 aveva riconquistato la titolarità nelle ultime partite dopo l'infortunio e adesso di nuovo starà fuori. Di seguito il comunicato del Genoa, i tempi di recupero e quante partite salta.