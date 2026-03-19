Infortunio shock per Noa Lang: necessario un intervento, il Galatasaray pronto a chiedere i danni alla UEFA

Si è chiusa nel peggior modo possibile l'avventura del Galatasaray nell'edizione 2025-2026 della Champions League.
La compagine turca, dopo essersi imposta per 1-0 all'andata, è stata travolta ad Anfield per 4-0 da un Liverpool che ha sfoderato una delle sue migliori prestazioni degli ultimi tempi.
Una partita che ha lasciato in eredità alla squadra di Istanbul, oltre che un'eliminazione, anche alcuni infortuni di non lieve entità.
Tra essi quello occorso a Noa Lang, le cui immagini hanno in breve tempo fatto il giro del mondo.