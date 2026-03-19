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Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Infortunio shock per Noa Lang: necessario un intervento, il Galatasaray pronto a chiedere i danni alla UEFA

Noa Lang, nel corso della sfida con il Liverpool di Champions League, ha riportato un gravissimo taglio al pollice destro: La UEFA aprirà un'indagine.

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Si è chiusa nel peggior modo possibile l'avventura del Galatasaray nell'edizione 2025-2026 della Champions League.


La compagine turca, dopo essersi imposta per 1-0 all'andata, è stata travolta ad Anfield per 4-0 da un Liverpool che ha sfoderato una delle sue migliori prestazioni degli ultimi tempi.


Una partita che ha lasciato in eredità alla squadra di Istanbul, oltre che un'eliminazione, anche alcuni infortuni di non lieve entità.


Tra essi quello occorso a Noa Lang, le cui immagini hanno in breve tempo fatto il giro del mondo.

  • L'INFORTUNIO DI NOA LANG

    Noa Lang, che contro il Liverpool era partito dalla panchina, per poi essere gettato nella mischia ad inizio ripresa, ha riportato un grave infortunio al pollice della mano destra.

    Il tutto al 76' quando, nel tentativo di tenere in campo un pallone, si è scontrato contro uno dei cartelloni pubblicitari posizionati a bordo campo.

    Nell'occasione, l'ex Napoli si è procurato un taglio profondissimo che, secondo quanto riportato dall'ANSA, lo ha portato a rischiare l'amputazione.

    Le immagini della sua mano sanguinate sono diventate subito virali in rete e il giocatore, all'uscita del campo in barella, è stato accompagnato dal lungo applauso degli spettatori presenti sugli spalti di Anfield.

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  • IL COMUNICATO DEL GALATASARAY E LA FOTO DI NOA LANG

    Dopo la partita, il Galatasaray ha emesso una nota ufficiale con la quale ha reso note quelle che erano le condizioni di Noa Lang.

    "Il nostro calciatore Noa Lang, si è ferito nel secondo tempo della partita con il Liverpool, subendo un grave taglio al pollice destro e nelle prossime ore a Liverpool è previsto un intervento chirurgico al quale parteciperà il nostro staff medico".

    Qualche ora dopo, lo stesso Noa Lang ha postato una sua foto sui propri profili social, che lo ritrae in ospedale a Liverpool.





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  • Liverpool officials inspect the fence Liverpool Galatasaray Champions LeagueGetty

    IL CARTELLONE INCRIMINATO

    Dopo Liverpool-Galatasaray, una delegazione della UEFA ha esaminato il cartellone contro il quale Noa Lang si è scontrato ferendosi gravemente.


    L'obiettivo era quello di capire che tale cartellone fosse sicuro o pericoloso, ma comunque verrà aperta un'indagine ufficiale per stabilire se era posizionato a norma o meno.


  • "PRESENTEREMO UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI"

    Il segretario generale del Galatasaray, Eray Yazgan, parlando dopo la partita ha spiegato come il club turco sia pronto ad adire alle vie legali.

    "Abbiamo presentato un reclamo ai rappresentati della UEFA, che hanno condotto un'indagine. Sarà la UEFA a valutare ora la questione. Ci stiamo consultando con i nostri avvocati. Presenteremo una richiesta di risarcimento danni alla UEFA, un risarcimento per un'ingiustizia subita che andrà a pesare anche sui nostri ingaggi".

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