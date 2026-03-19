Infortunio shock per Noa Lang: necessario un intervento, il Galatasaray pronto a chiedere i danni alla UEFA

Dopo la partita, il Galatasaray ha emesso una nota ufficiale con la quale ha reso note quelle che erano le condizioni di Noa Lang.

"Il nostro calciatore Noa Lang, si è ferito nel secondo tempo della partita con il Liverpool, subendo un grave taglio al pollice destro e nelle prossime ore a Liverpool è previsto un intervento chirurgico al quale parteciperà il nostro staff medico".

Qualche ora dopo, lo stesso Noa Lang ha postato una sua foto sui propri profili social, che lo ritrae in ospedale a Liverpool.















