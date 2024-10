Torino vs Como

Il Torino-Como di Sergi Roberto è finito prima del previsto: infortunio e sostituzione per l'ex Barcellona.

Non arrivano belle notizie sul fronte infortuni per il Como dalla trasferta sul campo del Torino: problemi fisici per Sergi Roberto.

L'ex Barcellona, schierato da Fabregas nell'undici titolare, ha alzato bandiera bianca nel finale della prima frazione a causa di un infortunio di natura muscolare.

A prendere il suo posto in mediana accanto a Perrone è stato Braunoder, uno dei protagonisti della cavalcata lariana verso la promozione nella passata stagione di Serie B.