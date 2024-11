Il terzino bianconero si è fermato nel corso del secondo tempo contro l'Aston Villa e ha chiesto il cambio: al suo posto è entrato Danilo.

Non c'è pace per la Juventus in merito agli infortuni: nel corso del match contro l'Aston Villa in Champions League, Nicolò Savona si è fermato e ha chiesto il cambio.

Al posto del classe 2003 italiano è subentrato Danilo, che ha preso la fascia di capitano ed ha occupato il ruolo di terzino destro nella mezz'ora finale.

Per Savona si tratta di un problema muscolare: oggi gli esami al J|medical.