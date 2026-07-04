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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Marco Trombetta

Infortunio Saibari, mani sul volto e cambio: cosa si è fatto la stella del Marocco

Coppa del Mondo
Canada vs Marocco
Canada
Marocco
I. Saibari

Saibari si è fatto male nel primo tempo di Canada-Marocco: si è messo subito le mani sul volto ed è stato sostituito.

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Il Marocco perde subito la sua stella nell'ottavo di finale contro i padroni di casa del Canada.

Ismael Saibari, fresco acquisto del Bayern e sin qui protagonista del Mondiale, si è infortunato ed ha dovuto lasciare il campo.

  • COSA SI E' FATTO SAIBARI

    Nella prima vera palla verticale lanciata per lui Ismael Saibari si ferma con una forte smorfia toccandosi la coscia. Poco dopo si accascia chiedendo l'intervento dei medici, ma il problema muscolare è di quelli seri ed è costretto a lasciare il campo da gioco. 

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  • MONDIALI FINITI?

    Saibari ha lasciato il campo sulle sue gambe, ma con un'espressione visibilmente preoccupata. Qualora il Marocco dovesse passare il turno, è da valutare se l'attaccante potrà tornare a disposizione per gli eventuali quarti di finale.

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  • TRASCINATORE DEL MAROCCO

    Sin qui Saibari era stato il vero uomo in più della nazionale marocchina.

    Tre goal consecutivi nella fase a gironi e rigore decisivo per eliminare l'Olanda ai sedicesimi.

    Una perdita enorme per il Marocco.

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