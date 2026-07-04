Il Marocco perde subito la sua stella nell'ottavo di finale contro i padroni di casa del Canada.
Ismael Saibari, fresco acquisto del Bayern e sin qui protagonista del Mondiale, si è infortunato ed ha dovuto lasciare il campo.
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Il Marocco perde subito la sua stella nell'ottavo di finale contro i padroni di casa del Canada.
Ismael Saibari, fresco acquisto del Bayern e sin qui protagonista del Mondiale, si è infortunato ed ha dovuto lasciare il campo.
Nella prima vera palla verticale lanciata per lui Ismael Saibari si ferma con una forte smorfia toccandosi la coscia. Poco dopo si accascia chiedendo l'intervento dei medici, ma il problema muscolare è di quelli seri ed è costretto a lasciare il campo da gioco.
Saibari ha lasciato il campo sulle sue gambe, ma con un'espressione visibilmente preoccupata. Qualora il Marocco dovesse passare il turno, è da valutare se l'attaccante potrà tornare a disposizione per gli eventuali quarti di finale.
Sin qui Saibari era stato il vero uomo in più della nazionale marocchina.
Tre goal consecutivi nella fase a gironi e rigore decisivo per eliminare l'Olanda ai sedicesimi.
Una perdita enorme per il Marocco.
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