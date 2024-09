Infortunio Saelemaekers, frattura alla caviglia: quando torna e quante partite della Roma salta

Brutto infortunio per Saelemaekers, che dovrà rimanere fermo per diverse settimane: potrà rientrare solamente a tardo autunno.

Uscito nel secondo tempo di Genoa-Roma, Alexis Saelemaekers non potrà giocare per due mesi. Gli esami del giorno dopo hanno evidenziato una frattura composta poco sotto il perone, per cui l'esterno belga sarà costretto ad operarsi in patria, in Belgio.

Un brutto colpo per De Rossi, che aveva definito Saelemaekers l'acquisto più importante per la sua idea di calcio. Roma senza uno degli esterni per diverse settimane, soprattutto senza un giocatore capace di giocare in diverse posizioni.

Titolare contro Torino e Juventus, Saelemaekers era stato schierato dal 1' anche contro il Genoa, nuovamente sull'ala sinistra come capito nella partita contro la Roma. Ora la tegola per De Rossi, che dovrà cambiare le sue idee per i prossimi due mesi.