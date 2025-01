Infortunio Politano prima di Fiorentina-Napoli, le ultime sul rientro: cosa si è fatto, quando torna e i tempi di recupero

Conte perde Matteo Politano per la sfida del Napoli in casa della Fiorentina: quando torna l'ex Sassuolo e quante partite salta.

Matteo Politano si è dovuto fermare: l'ex giocatore di Sassuolo e Inter, uno degli intoccabili del Napoli in questa prima parte della stagione, non sarà a disposizione di Antonio Conte per la trasferta di sabato 4 gennaio contro la Fiorentina.

Un infortunio ha costretto Politano a fermarsi. Un problema muscolare, per la precisione. Privando così il giocatore romano della possibilità di tornare in campo dal primo minuto dopo essersi seduto inizialmente in panchina domenica scorsa, contro il Venezia.

Ma che cosa si è fatto Politano? Quando potrà tornare e quante partite dovrà saltare? Le prime indicazioni sui tempi di recupero.