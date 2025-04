Roma vs Juventus

Mattia Perin escluso dai convocati bianconeri per Roma-Juventus a causa di un fastidio muscolare: al suo posto inserito Daffara della Next Gen.

Mattia Perin salta Roma-Juventus.

Il portiere bianconero non è stato convocato per il big match dell'Olimpico, lasciando orfano Igor Tudor di un uomo spogliatoio nonché del vice (per modo di dire, viste le 9 presenze stagionali) di Michele Di Gregorio.

Cos'ha Perin? Quando torna? Condizioni e tempi di recupero dopo l'infortunio.