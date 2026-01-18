Infortunio per Vitik nel riscaldamento, salta Bologna-Fiorentina: cosa si è fatto e chi gioca al suo posto

Vincenzo Italiano, a pochi minuti da Bologna-Fiorentina, ha perso Martin Vitik.
Infortunio durante il riscaldamento per il difensore ceco, costretto a saltare il derby dell'Appennino delle 15.
Cosa si è fatto? Perché non gioca?
Nel corso del warm-up che ha preceduto l'incrocio tra felsinei e viola, il centrale dei rossoblù ha accusato un problema fisico che lo ha portato a dover alzare bandiera bianca e saltare Bologna-Fiorentina.
Per sopperire all'emergenza venutasi a creare in extremis, Italiano ha deciso di schierare titolare Casale: l'ex Lazio e Verona affianca Heggem e sostituiscel l'infortunato Vitik.
A far luce sull'entità dell'infortunio patito da Vitik nel riscaldamento di Bologna-Fiorentina, saranno i controlli e gli accertamenti delle prossime ore: al momento, naturalmente, il ceco è da considerare in dubbio per il match di Europa League previsto giovedì alle 18:45 al Dall'Ara contro il Celtic.