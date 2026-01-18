Pubblicità
Claudio D'Amato

Infortunio per Vitik nel riscaldamento, salta Bologna-Fiorentina: cosa si è fatto e chi gioca al suo posto

Forfait di Martin Vitik a ridosso di Bologna-Fiorentina: il difensore ceco si è fatto male durante il riscaldamento del derby dell'Appennino.

Vincenzo Italiano, a pochi minuti da Bologna-Fiorentina, ha perso Martin Vitik.

Infortunio durante il riscaldamento per il difensore ceco, costretto a saltare il derby dell'Appennino delle 15.

Cosa si è fatto? Perché non gioca?

  • INFORTUNIO PER VITIK NEL RISCALDAMENTO DI BOLOGNA-FIORENTINA

    Nel corso del warm-up che ha preceduto l'incrocio tra felsinei e viola, il centrale dei rossoblù ha accusato un problema fisico che lo ha portato a dover alzare bandiera bianca e saltare Bologna-Fiorentina.

  • CHI GIOCA TITOLARE BOLOGNA-FIORENTINA AL POSTO DI VITIK?

    Per sopperire all'emergenza venutasi a creare in extremis, Italiano ha deciso di schierare titolare Casale: l'ex Lazio e Verona affianca Heggem e sostituiscel l'infortunato Vitik.

  • QUANDO TORNA VITIK? I TEMPI DI RECUPERO

    A far luce sull'entità dell'infortunio patito da Vitik nel riscaldamento di Bologna-Fiorentina, saranno i controlli e gli accertamenti delle prossime ore: al momento, naturalmente, il ceco è da considerare in dubbio per il match di Europa League previsto giovedì alle 18:45 al Dall'Ara contro il Celtic.

