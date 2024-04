Infortunio per Thiaw: fascite plantare, salta il Lecce. I tempi di recupero e le sensazioni verso Milan-Roma

Il Milan dovrà fare a meno di Malick Thiaw nell'anticipo contro il Lecce: quanto dovrà rimanere lontano dai campi il centrale tedesco.

Non solo Ruben Loftus-Cheek, costretto a saltare la partita di San Siro per squalifica: contro il Lecce, sabato pomeriggio alle ore 15.00, il Milan dovrà fare a meno anche di Malick Thiaw.

Alla vigilia della sfida contro i salentini di Luca Gotti, reduci dal pareggio per 0-0 contro la Roma, da Milanello arriva una notizia poco confortante per i rossoneri: il centrale tedesco si è fermato e dunque non sarà a disposizione di Stefano Pioli.

Un'assenza non da poco, considerando che Thiaw si era da poco ripreso il posto da titolare dopo essere rientrato dall'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi negli scorsi mesi.