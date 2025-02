Problema per Serdar: è costretto al cambio per l'infortunio durante il match contro il Monza. Le condizioni del giocatore del Verona.

Non arrivano buone notizie per il Verona e in particolare Suat Serdar, che si deve fermare per infortunio.

Il centrocampista tedesco, autore di un grande primo tempo e artefice dell'azione da cui è arrivato l'autogoal di Lekovic, si è fatto male a pochi minuti dall'intervallo.

Serdar ha chiesto immediatamente il cambio ed è uscito dal campo. Cosa filtra sulle sue condizioni.