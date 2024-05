Infortunio per Osimhen: un mese di stop, niente convocazione con la Nigeria

Appena rientrato dopo un altro guaio fisico, Victor Osimhen si ferma nuovamente: dovrà rimanere fermo fino per quattro settimane.

In attesa di capire il proprio futuro, apparentemente diviso tra la permanenza a Napoli e il trasferimento al Chelsea, Victor Osimhen è nuovamente costretto a fermarsi per un discreto periodo di tempo.

L'attaccante nigeriano, in campo domenica contro il Lecce nella partita che ha impedito agli azzurri di qualificarsi anche solo per la Conference League, si è infortunato: a comunicarlo è stata la Nigeria.

Osimhen dovrà dunque rimanere a riposo per le prossime settimane, decisive non tanto in campo quanto per la definizione del suo futuro.