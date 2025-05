Infortunio per Lorenzo Pellegrini: problema muscolare in allenamento, le sue condizioni verso Atalanta-Roma

Atalanta vs Roma

Il centrocampista giallorosso ha interrotto l'allenamento anzitempo a causa di un problema muscolare: le sue condizioni in vista di Atalanta-Roma.

Non c'è pace per Lorenzo Pellegrini: il centrocampista della Roma, che sta forse vivendo la sua stagione più complicata in giallorosso, ha subito l'ennesimo stop.

La formazione capitolina scenderà in campo lunedì sera contro l'Atalanta, in un match fondamentale in ottica qualificazione alla prossima Champions League.

Claudio Ranieri però potrebbe dover fare a meno del suo centrocampista a causa di un infortunio: le condizioni di Lorenzo Pellegrini e i tempi di recupero.