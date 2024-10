Infortunio per Kean, Spalletti chiama Lucca: entità e tempi di recupero

Chiamata per Lucca in Nazionale in virtù delle condizioni non ottimali di Kean, frenato dalla lombalgia.

Prestazione sulle montagne russe per Moise Kean durante Fiorentina-Milan: attaccante croce e delizia per i viola, che alla fine hanno comunque portato a casa l'intera posta. L'ex Juventus ha causato un rigore per i rossoneri intervenendo in modo incauto su Gabbia, per poi sfiorare il 3-1 con un tiro potentissimo infrantosi sulla traversa a Maignan battuto. Nel computo anche l'assist per il definitivo 2-1 di Gudmundsson e il rigore parato da Maignan nel primo tempo. Kean è stato convocato da Spalletti per gli impegni dell'Italia contro Belgio e Israele in Nations League: le sue condizioni precarie hanno però reso necessaria l'aggiunta di Lorenzo Lucca all'elenco dei convocati azzurri e il successivo abbandono del ritiro di Coverciano da parte della punta della Fiorentina. L'articolo prosegue qui sotto