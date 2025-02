Infortunio per Holm: quando torna il difensore del Bologna e i tempi di recupero

Il laterale svedese del Bologna si ferma a causa di una lesione ai flessori della coscia sinistra: i tempi di recupero e quando torna.

Arriva una brutta notizia dall’infermeria rossoblù per Vincenzo Italiano. L’allenatore del Bologna sarà infatti costretto a rinunciare per le prossime gare a Emil Holm.

Il duttile terzino destro svedese si è fermato ai box a causa di una lesione di primo grado ai flessori mediali della coscia sinistra che non gli permetterà di scendere in campo nei prossimi impegni.

Un infortunio che arriva in uno dei momenti cruciali della stagione, con i rossoblù in piena corsa per ottenere un piazzamento europeo.

Di seguito tutti gli aggiornamenti sull'infortunio di Holm: condizioni, tempi di recupero e quante partite salta.