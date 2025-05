Infortunio per Cuadrado: quando torna l’esterno dell’Atalanta e quante partite salta

L’Atalanta dovrà rinunciare a Cuadrado in questo finale di stagione: il colombiano ha riportato lesione di primo grado del bicipite femorale destro.

Un’arma in meno nella corsa Champions dell’Atalanta. La formazione nerazzurra – terza in classifica a +5 sul quarto posto – infatti dovrà obbligatoriamente rinunciare a Juan Cuadrado in queste ultime partite della stagione.

L’esterno colombiano, un jolly prezioso per Gasperini, si è infortunato nel corso dell’ultima gara di campionato vinta contro il Monza. L’ex Juventus e Inter ha riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro

Di seguito tutti gli aggiornamenti sull'infortunio di Cuadrado: condizioni, tempi di recupero e quante partite salta.