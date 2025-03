Infortunio per Coman: quando torna l’attaccante del Cagliari e i tempi di recupero

L’attaccante esterno del Cagliari ai box per l’infiammazione del tendine achilleo del piede sinistro: i tempi di recupero e quando torna.

Dieci giornate alla fine del campionato e una salvezza da centrare per il Cagliari di Davide Nicola. La formazione sarda si trova attualmente in quattordicesima posizione con 26 punti, quattro in più rispetto all’Empoli terzultimo.

Un margine che non lascia tranquillo l’intero ambiente, con la squadra che nelle ultime quattro partite di campionato ha ottenuto solo due punti.

Necessario dunque provare subito a riprendere la marcia già a iniziare dalla difficile sfida dell’Olimpico contro la Roma. Gara dove Nicola rischia di dover fare a meno di Florinel Coman, attaccante esterno di sinistra ai box per infortunio.

Di seguito tutti gli aggiornamenti sull'infortunio di Coman: condizioni, tempi di recupero e quante partite salta.