Warren Bondo ha riportato un infortunio nel corso della sfida con il Bologna: le condizioni del centrocampista del Monza.

La sfida con il Bologna valida per il ventunesimo turno di Serie A, ha lasciato in eredità al Monza una possibile tegola con la quale fare i conti.

Nel corso del primo tempo infatti, Warren Bondo è stato costretto a chiedere il cambio a causa di un infortunio.

Un problema non da poco per Bocchetti che potrebbe perdere uno dei suoi titolari inamovibili in un momento già fondamentale per la stagione dei brianzoli.