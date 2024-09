Infortunio per Bjarkason del Venezia: operato, quando torna e quante partite salta

Il club lagunare perde il calciatore, che oggi si è sottoposto ad un intervento chirurgico: le sue condizioni e quando è previsto il rientro in campo.

Arriva una brutta notizia per Eusebio Di Francesco e per il Venezia: Bjarki Bjarkason, protagonista nella passata stagione della promozione in Serie A, sarà assente nelle prossime partite di campionato.

L'esterno offensivo islandese, nato nel 2000, non è mai sceso in campo in questa stagione a causa di un infortunio e ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico per una sports hernia bilaterale, come riportato dal sito ufficiale del Venezia.

Resta ora da capire quanto tempo Bjarkason dovrà restare fuori dal campo e quante partite salterà prima di poter tornare a disposizione. Gli ultimi aggiornamenti riguardano proprio i tempi di recupero.