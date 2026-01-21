Pubblicità
Alessandro De Felice

Infortunio Parisi, tegola per la Fiorentina di Vanoli: c'è lesione, l'esito degli esami e i tempi di recupero

L’esterno viola aveva lasciato il campo a Bologna e gli esami confermano una lesione: out 2-3 settimane, salta Cagliari, Como e quasi certamente Napoli.

Brutte notizie per la Fiorentina di Paolo Vanoli in vista della sfida di campionato contro il Cagliari.

Fabiano Parisi, che si è fermato durante la trasferta dell’ultimo turno al Dall’Ara contro il Bologna ha riportato una lesione che lo terrà fuori nelle prossime settimane.

In occasione della sfida contro gli emiliani, l’esterno viola aveva abbandonato il campo all’80’, molto dolorante, con Fortini subentrato al suo posto. 

Da subito la situazione era apparsa seria, e le indicazioni iniziali hanno trovato conferma negli accertamenti a cui si è sottoposto l’esterno nella giornata di ieri.

La Fiorentina ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha confermato una lesione muscolare per Fabiano Parisi.

  • INFORTUNIO PARISI IN BOLOGNA-FIORENTINA

    Parisi ha accusato un forte dolore alla coscia sinistra nel secondo tempo di Bologna-Fiorentina

    L’esterno, impiegato sempre più spesso da Paolo Vanoli dopo un avvio complicato in maglia, era reduce da un risentimento ai flessori.

    L’uscita anticipata al Dall’Ara ha aggravato il quadro, lasciando intuire la possibilità di uno stop pIù lungo del previsto.

  • GLI ESAMI DI PARISI

    La Fiorentina ha comunicato attraverso una nota ufficiale “che, nel pomeriggio di ieri, il calciatore Fabiano Parisi è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso nella gara di campionato Bologna-Fiorentina”. 

    Gli esami hanno evidenziato “una lesione di primo grado a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro”.

  • QUANDO TORNA PARISI

    Nella nota, la Fiorentina ha aggiunto che il giocatore “ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni”. 

    I tempi di recupero stimati sono di circa 2-3 settimane, con l’obiettivo di rientrare nella prima metà di febbraio.

  • QUALI PARTITE SALTA

    L’infortunio priverà Vanoli di un elemento importante come Parisi, trasformato in un efficace esterno d’attacco nel nuovo sistema di gioco della Fiorentina. 

    Parisi salterà la gara di campionato contro il Cagliari del 24 gennaio al Franchi e l’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Como in programma il 27 gennaio

    L’esterno rischia fortemente di saltare anche la trasferta del 31 gennaio al Maradona contro il Napoli, con il rientro spostato direttamente al mese di febbraio.

