Infortunio Parisi, tegola per la Fiorentina di Vanoli: c'è lesione, l'esito degli esami e i tempi di recupero

Brutte notizie per la Fiorentina di Paolo Vanoli in vista della sfida di campionato contro il Cagliari.

Fabiano Parisi, che si è fermato durante la trasferta dell’ultimo turno al Dall’Ara contro il Bologna ha riportato una lesione che lo terrà fuori nelle prossime settimane.

In occasione della sfida contro gli emiliani, l’esterno viola aveva abbandonato il campo all’80’, molto dolorante, con Fortini subentrato al suo posto.

Da subito la situazione era apparsa seria, e le indicazioni iniziali hanno trovato conferma negli accertamenti a cui si è sottoposto l’esterno nella giornata di ieri.

La Fiorentina ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha confermato una lesione muscolare per Fabiano Parisi.